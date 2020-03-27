В России закроют до лета детские лагеря, санатории и дома отдыха

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил приостановить с 28 марта работу санаториев, детских лагерей, горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха на российских курортах, пишет «Интерфакс». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Новые ограничительные меры связаны с борьбой против распространения коронавируса, они будут действовать до 1 июня 2020 года. В этот период принимать отдыхающих перестанут пансионаты, детские лагеря, гостиницы, расположенные в российских курортах любого уровня. Исключение будет сделано только для находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Граждане, которые уже отдыхают в санаториях и домах отдыха, должны будут до конца своего пребывания находиться в самоизоляции, а питаться они смогут только в зданиях, где проживают. Продлить срок проживания в санатории или пансионате они не смогут.

Кроме того, в период нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля должны быть закрыты организации общепита по всей стране, исключение составит только дистанционная торговля.

Мишустин также поручил региональным властям рекомендовать гражданам воздержаться от поездок, в том числе в целях туризма и отдыха.

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