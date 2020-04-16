В России зафиксировано 3448 новых случаев коронавируса. Всего в стране почти 28 тысяч заболевших

За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, сообщает оперативный штаб.

За сутки в России зафиксировано 34 летальных исхода, полностью выздоровели 318 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.

В Свердловской области за сутки подтвердились шесть новых случаев коронавируса. Новые случаи выявлены в Каменске-Уральском и Красноуфимске. Из 68 пациентов с коронавирусом семь человек находятся в тяжёлом состоянии, двое по-прежнему подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких, 11 человек — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии. Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 111 случаев инфекции. Выздоровели 44 пациента.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».