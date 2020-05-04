В России зафиксирован 10581 новый случай коронавируса. Всего в стране больше 145 тысяч заражённых

За последние сутки в России подтверждён 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Из них 50,6% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 1456 человек, зафиксировано 76 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.

В Свердловской области за последние сутки подтвердились ещё 53 случая заболевания коронавирусной инфекцией — новые случаи зафиксированы у жителей Екатеринбурга, Берёзовского, Верхней Туры, Нижнего Тагила, Заречного, Ивделя, Карпинска, Кушвы, Первоуральска и Полевского.

Всего в регионе за всё время подтвердилось 1144 случая коронавируса.

По данным на 3 мая, из больниц было выписано 160 выздоровевших пациентов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».