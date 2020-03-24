В России за сутки зарегистрировано 57 новых случаев коронавируса, 4 из них — в Свердловской области

За последние сутки в 14 регионах России зарегистрировано 57 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число выявленных в России случаев коронавирусной инфекции — 495.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве — 28, ещё 5 случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге. В Свердловской области зафиксировано 4 заразившихся. Также новые случаи заражения зарегистрированы в Воронежской, Липецкой, Орловской, Ленинградской, Волгоградской, Калужской и Самарской областях, в Башкирии, Татарстане, Чечне и Приморье.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».