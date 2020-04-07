В России за сутки выявлено больше тысячи новых случаев коронавируса. Всего заболели 7497 человек

В России на утро 7 апреля зарегистрировано 1154 новых случая коронавирусной инфекции в 43 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число заболевших возросло до 7497 человек.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области зафиксировано ещё 7 заражённых коронавирусом, на сегодня в регионе 51 человек с подтверждённым диагнозом. Губернатор Евгений Куйвашев ввёл режим полной самоизоляции до 20 апреля. Жителям запрещается покидать свои дома за исключением неотложных поводов: похода в ближайшую аптеку или магазин за продуктами, экстренного посещения врача, выгула собаки, выноса мусора или посещения работы.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».