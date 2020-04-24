В России за сутки коронавирусом заразились 5849 человек. Всего в стране 68622 заболевших

За последние сутки в России подтверждено 5849 случаев новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 2697 (46,1%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб. Всего в стране зарегистрировано 68 622 заболевших в 85 регионах. За сутки выписано по выздоровлению 677 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 5568 человек. Также за сутки зафиксировано 60 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 615 человек.

В Свердловской области за сутки официально подтвердились 33 новых случая коронавируса, отмечает региональный оперативный штаб: новые заболевшие были выявлены в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхнем Дуброво, Полевском и Красноуфимске. Общее число заболевших в области — 304 человека.

Ранее стало известно, что число заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле увеличилось до 7 человек. В сводке от 22 апреля на сайте регионального Роспотребнадзора количество инфицированных тагильчан равнялось пяти, а от 23 апреля — уже семи, при этом за указанный период в сводках регионального оперштаба тагильчане не фигурировали.

«Отсутствие в последних сводках регионального оперативного штаба случаев заражения жителей Нижнего Тагила связано с тем, что идентифицировать больных как проживающих в конкретном населённом пункте сразу не всегда представляется возможным. Оба случая вошли в общую статистику, однако не были маркированы именно как тагильские. За весь период неблагоприятной эпидобстановки в Свердловской области по COVID-19 зафиксировано 7 случаев заболевания тагильчан», — пояснили в оперштабе.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».