В России за сутки коронавирусом заразились 5236 человек. Всего в стране 58 тысяч заболевших

В России подтверждены 57999 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией. Суточный прирост составил 5236 человек в 78 регионах.

В Свердловской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтверждён ещё у 10 человек. Новые случаи заражения зафиксированы у жителей Екатеринбурга и Белоярского района.

«Состояние 13 находящихся на госпитализации пациентов врачи оценивают как тяжёлое, 37 — средней тяжести, остальных — как удовлетворительное», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Официально в регионе подтверждено 243 случая коронавируса, зафиксирован один случай летального исхода. По словам источника Znak.com, смерть пенсионерки в Богдановиче, которая скончалась накануне утром, пока не включена в официальную статистику, потому что не готовы результаты вскрытия.

Напомним, для борьбы с распространением коронавируса весь апрель в России объявлен нерабочим. В большинстве регионов для граждан введён строгий режим изоляции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».