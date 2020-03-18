В России выявлены 33 новых случая коронавируса, число заболевших выросло до 147 человек

Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 33 — до 147, со ссылкой на пресс-релиз оперативного штаба пишет «Медуза».

Отмечается, что 31 подтверждённый случай заболевания зарегистрирован в Москве, один — в Томской области, один — в Новосибирской области.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек в 26 регионах. Из всех заражённых 104 случая завозные, 10 заразились уже на территории РФ.