Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек в 26 регионах, сообщила ТАСС вице-премьер Татьяна Голикова. Из всех заражённых 104 случая завозные, 10 заразились уже на территории РФ.

Также она рассказала, что правительство поставило в регионы 427 тысяч тест-систем на выявление коронавируса, однако подчеркнула, что необходимости проводить тест на коронавирус всем гражданам РФ на данный момент нет.

Накануне сообщалось о 93 заразившихся, за сутки их число выросло на 21 человека, четверо из них в Москве.