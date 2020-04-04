В России выявили 582 случая заражения коронавирусом. В Свердловской области один новый заболевший

За минувшие сутки в России зарегистрировали 582 новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число заражённых в стране достигло 4 731. Один новый заражённый COVID-19 был выявлен в Свердловской области. В настоящее время в регионе подтверждены 40 случаев заболевания, при этом 13 человек уже выздоровели.
Также за сутки зафиксировано девять летальных случаев. Известно, что одному из погибших было 34 года — это самый молодой пациент, скончавшийся от COVID-19. Как пишет Mash, у мужчины были проблемы с сердцем и хронический бронхит, он четыре дня был подключен к аппарату ИВЛ. Таким образом, за весь период эпидемии от коронавирусной инфекции в РФ скончались 43 человека. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, у всех погибших были сопутствующие заболевания.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время ситуация с распространением коронавируса в России развивается по оптимистичному сценарию.
«У нас сегодня рассчитано несколько сценариев — и самый благоприятный, оптимистичный, и самый неблагоприятный. Сегодня Россия идёт по оптимистичному сценарию, и во-многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые, должные меры, поэтому мы имели эти два месяца для того, чтобы как следует подготовиться, и мы продолжаем это делать сейчас», — заявила она в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус», который выйдет в эфир вечером 4 апреля на телеканале «Россия-1» (цитата по ТАСС).