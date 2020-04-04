В России выявили 582 случая заражения коронавирусом. В Свердловской области один новый заболевший

За минувшие сутки в России зарегистрировали 582 новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число заражённых в стране достигло 4 731. Один новый заражённый COVID-19 был выявлен в Свердловской области. В настоящее время в регионе подтверждены 40 случаев заболевания, при этом 13 человек уже выздоровели.

Также за сутки зафиксировано девять летальных случаев. Известно, что одному из погибших было 34 года — это самый молодой пациент, скончавшийся от COVID-19. Как пишет Mash, у мужчины были проблемы с сердцем и хронический бронхит, он четыре дня был подключен к аппарату ИВЛ. Таким образом, за весь период эпидемии от коронавирусной инфекции в РФ скончались 43 человека. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, у всех погибших были сопутствующие заболевания.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время ситуация с распространением коронавируса в России развивается по оптимистичному сценарию.