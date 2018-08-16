В России впервые согласовали гей-парад

Администрация Новоульяновска впервые в истории России согласовала проведение гей-парада местным активистам. Однако вместо центра города шествие пройдёт в посёлке Яблоневый, где проживает всего семь человек, сообщает «Афиша Daily».

На своей странице во «ВКонтакте» организатор акции московский гей-активист Николай Алексеев написал, что глава Новоульяновска Светлана Косаринова является самым смелым человеком в России.

«Был ещё вариант предложить в качестве места для гей-парада село Панская Слобода с населением 131 житель, но это было бы чересчур прогрессивно для современной России, поэтому Светлана Анатольевна решила ограничиться посёлком Яблоневый. А название какое... Да ещё на берегу Волги-мамы с ошеломляющим видом… Крутейшее событие в истории России! Спасибо, Светлана Анатольевна! Вы настоящий либерал, демократ и вообще человечище!» — написал Алексеев.

Первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться 26 августа 2018 года с 12 до 14 часов в посёлке Яблоневый города Новоульяновска. Организаторы акции опасаются, что событие вызовет слишком большой интерес и они превысят заявленный лимит участников в 300 человек.

Вместе с тем мэр Новоульяновска Геннадий Деникаев уже заявил журналистам, что никакого гей-парада не будет. Как пишет местное издание Ulnovosti, он заявил, что выданное ранее разрешение на гей-парад с ним не согласовано.

«Я принял решение, никакого гей-парада на территории муниципального образования г. Новоульяновск проводиться не будет. Мы намерены защищать традиционные семейные ценности и, прежде всего, наших детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Выданное ранее главой администрации Новоульяновка Светланой Косариновой согласие не было согласовано ни со мной, как главой города, ни с депутатами городской думы. Более того, депутаты Новоульяновской городской думы намерены обратиться в Законодательное собрание Ульяновской области выйти с предложением в Госдуму на законодательном уровне ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», — цитирует издание Геннадия Деникаева.

Добавим, Николай Алексеев является основателем правозащитного проекта GayRussia и главой гей-прайда Москвы, организатором московских гей-парадов с 2006 года. В последние годы Алексеев ездит по городам России и требует от местных чиновников разрешения на проведения «парадов гордости». В марте 2017 года известный борец за права российских геев обратился с такой просьбой в мэрию Нижнего Тагила. Тагильские чиновники отказали в проведении эпатажной акции.