В России среди привитых от COVID-19 разыграют призы по 100 тысяч рублей

С сентября по декабрь правительство проведёт розыгрыш призов по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса россиян старше 18 лет — их получат случайные тысяча привитых, а выигрыш будет перечисляться исключительно на карты «МИР», со ссылкой на подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление пишет «Интерфакс». Победителей лотереи «определит компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки».

«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов пройдёт на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф, результаты будут опубликованы на этом же сайте и в СМИ. В каких именно изданиях, не уточняется.

«Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов», — уточнили в правительстве.

Начисление выигрыша будет проводиться на карту «МИР». Чтобы получить уведомление о выигрыше и начислить его на карту, «необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ (Едином портале государственных и муниципальных услуг) указать номер своей банковской карты МИР. После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя».

Различные программы поощрения вакцинации вводились ранее на уровне регионов, в том числе и в Москве. За прививку, в основном россиянам старше 60 лет, полагались денежные и продуктовые выплаты, а также различные бонусы и скидки. В Москве среди привитых разыгрывали автомобили, в Подмосковье — квартиры.

В настоящий момент в России зарегистрированы четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась в январе. Позже значительное число регионов, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, объявили о массовой вакцинации работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19.