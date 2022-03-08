В России семьи с низким доходом начнут получать выплаты на детей от 8 до 16 лет

Этой весной выплаты на детей от 8 до 16 лет начнут получать все семьи с невысоким доходом. Об этом в своём поздравлении с Международным женским днём заявил президент России Владимир Путин.

«Будут установлены выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно для всех семей с небольшим доходом», — заявил Владимир Путин.

Эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи смогут получить в мае этого года. Ранее малоимущие семьи получали ежемесячное пособие на каждого ребёнка только в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, ежемесячно в России получают выплаты беременные женщины и одинокие родители, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет.