В России разрешат участвовать в заседаниях судов с домашнего компьютера или телефона

В ближайшее время россиянам разрешат участвовать в судебных заседаниях с помощью домашнего компьютера или смартфона, сообщил в ходе совещания президента Владимира Путина с судьями по итогам 2020 года председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

«С участием Верховного суда России ведётся подготовка законодательных изменений, предусматривающих применение в судах системы веб-конференции, которая позволяет гражданам участвовать в судебных заседаниях с использованием личного компьютера», — заявил Лебедев.

Он добавил, что в судах реализуются все меры по минимизации бумажного документооборота.

Ранее, 5 февраля, потерпевший и несколько свидетелей по делу Алексея Навального о клевете на ветерана участвовали в судебном заседании по видеосвязи. В процессе судебного заседания выяснилось, что в квартире ветерана во время его допроса находились как минимум три человека, в том числе и судья. Защитники Навального пытались выяснить, почему свидетели по делу, в частности соседка ветерана Игната Артеменко и его сиделка, не приехали в суд, а давали показания по видеосвязи.