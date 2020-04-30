В России прогнозируют скачок цен на лекарства

В России из-за резкого роста тарифов на перевозку и дефицита сырья в условиях пандемии коронавируса могут подорожать лекарственные препараты и фармацевтические субстанции, со ссылкой на данные биофармацевтической компании «Нанолек» пишут «Ведомости».

«Транспортировка осуществлялась не только грузовыми самолётами, но и пассажирскими. Пассажирское сообщение прекращено, тарифы на авиаперевозки выросли на 6,5%, цена на доставку лекарств увеличилась в 5-6 раз», — заявил исполнительный директор «Нанолека» Максим Стецюк.

Подчёркивается, что большое число используемых в российском производстве субстанций — импортные. По данным RNC Pharma на 12 марта: 51,7% ингредиентов — китайские, 26% — индийские, 22,3% — сырьё российского и европейского происхождения. Особый рост цен на перевозки ожидается с китайским направлением.

О риске исчезновения с рынка ряда препаратов ранее уже заявляли российские фармпроизводители («Фармстандарт», «Озон фармацевтика», «Биосинтез»). Президент России Владимир Путин подписал указ о праве правительства в условиях ЧС ограничивать цены на таблетки.

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