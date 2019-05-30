В России представили телефон с «квантовым шифрованием» за 30 млн рублей. На Amazon он стоит 13 тысяч рублей 

28 мая компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили телефон ViPNet QSS Phone с «квантовой защитой связи» за 30 миллионов рублей, пишут «Ведомости».

На презентации российского телефона его создатели заявили, что благодаря передаче данных «с помощью частиц фотонов» к разговорам собеседников невозможно будет получить доступ. По словам разработчиков, их телефон работает в связке с сервером, который распределяет ключи. Комплект сервера с двумя «квантовыми» телефонами обойдётся в 30 миллионов рублей.

Издание узнало, что на разработку российского «квантового» телефона «Инфотекс» потратил более 700 миллионов рублей: 140 миллионов рублей компания получила от Министерства образования и науки, ещё 600 миллионов — от Национальной технологической инициативы. Представители «Инфотекса» заявили, что телефон с «квантовым шифрованием» планируют запустить в серийное производство в конце 2019 года.

Позже пользователи сети обнаружили на торговой площадке Amazon телефон, который похож на представленный «Инфотексом», пишет TJournal. IP-телефон GXV3370 от американской компании Grandstream на Amazon стоит около 200 долларов (13 тысяч рублей). На странице товара сообщается, что он появился на торговой площадке 14 июня 2018 года. У телефона, представленного в России, идентичный дизайн, но логотип Grandstream заклеен наклейкой с логотипом компании «Инфотекс».