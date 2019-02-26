В России предложили называть военных и полицейских «господами»

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением возродить дореволюционное обращение «господин» в российской армии и силовых структурах, пишет RT.

В своём послании парламентарий отметил, что в последние годы ряд силовых ведомств был реформирован, благодаря чему повысился уровень доверия населения к полиции, а Минобороны удалось в короткие сроки укрепить российскую армию, ослабленную в 1990-х годах, и сделать её одной из самых сильных в мире. Петров также напомнил, что в дореволюционное время в русской армии и жандармерии действовало обращение «господин», которое подчёркивало честь и статус служащего, однако после событий 1917 года большевики «злонамеренно отказались от традиционного обращения» и заменили его на обращение «товарищ», которое действует и по сей день.