В России появятся новые штрафы для автомобилистов

В России в 2021 году могут вступить в силу новые поправки в Правила дорожного движения, предполагающие появление штрафов за вождение на летней или зимней резине вне сезона, пишет РИА Новости.

Ещё в сентябре 2020 года на портале проектов нормативных актов МВД разместило проект перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. В нём есть пункт, касающийся шин: запрещалась эксплуатация зимой (декабрь, январь, февраль) машин на летних шинах и летом (июнь, июль, август) — автомобилей на шипованных шинах. В проекте указывалась дата вступления в силу — 1 июня 2021 года.

Отмечается, что правительство пока не приняло пакет поправок, поэтому новые штрафы появятся значительно позже 1 июня, как предполагалось ранее. Когда проект утвердят, за такое нарушение водителям придётся платить штраф в 500 рублей.

Ранее «Коммерсантъ» анонсировал появление в новом Кодексе об административных правонарушениях наказаний для разных категорий участников дорожного движения. Пункт будет касаться водителей автомобилей, которые трижды за год получили штрафы за грубые нарушения: выезд на встречную полосу, превышение скорости, проезд на красный свет.

Вождение электросамокатов, гироскутеров и подобных устройств в пьяном виде также приравняют к категории грубых, на них не будет распространяться скидка при уплате штрафа и нельзя будет ограничиться предупреждением. Пока передвигающиеся на них граждане приравниваются к пешеходам и несут ответственность по ст. 12.18 КоАП — штраф от 500 до полутора тысяч рублей.