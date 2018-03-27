В России объявлен национальный траур

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днём траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерове, сообщает «Интерфакс».

Ранее траур по жертвам пожара в кемеровском торговом центре объявлен в Якутске и Екатеринбурге, Бурятии и Ингушетии. Непосредственно в Кемеровской области трёхдневный траур объявлен с 27 марта. Ранее «свой собственный»общенациональный траур объявил оппозиционер Алексей Навальный.

Сегодня в Кемерово приехал Владимир Путин и назвал главными причинами трагедии «халатность и разгильдяйство».

На площади у администрации Кемеровской области жители города уже больше шести часов требуют правдивой информации о погибших и отставки городских и региональных властей. Люди возмущены безучастным отношением главы региона и призывают его к ответу. В свою очередь глава региона Аман Тулеев попросил прощение у президента за случившееся и назвал собравшихся на митинге оппозиционерами и бузотёрами.

В Telegram-каналах появились сообщения о том, что вопрос об отставке главы Кузбасса уже решили и что и. о. губернатора назначен его заместитель Сергей Цивилев.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и детские аттракционы, где в воскресенье было много детей. По последним официальным данным погибли 64 человека, родственники сообщают о 85 погибших. Госпитализированы 13 человек, один ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Несколько человек числятся пропавшими без вести.