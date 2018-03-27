Навальный объявил общенациональный траур

Оппозиционер Алексей Навальный в связи с событиями в Кемерове объявил «свой лично» общенациональный траур по погибшим. Об этом он написал на своём сайте. Напомним, официально общенациональный траур в России на второй день после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека, президентом до сих пор не объявлен. Днём ранее, 26 марта, о трауре на региональном уровне объявила Кемеровская область, он начался 27-го и продлится три дня. Позднее Кемеровскую область поддержали несколько регионов и отдельные города, в том числе Екатеринбург.

«Мне кажется, сегодня каждый в России хотел бы взять на себя частичку кемеровского горя. Я не понимаю и не принимаю этого странного правила: если меньше 100 погибших, то траур только региональный. Общенациональный траур до сих пор не объявлен. Оно абсолютно аморально. Траур — это не обязанность. Мы хотим этого траура. Люди требуют траура… Раз власти наши по каким-то причинам считают, что произошедшее в Кемерове недостойно общенационального траура. Не дотягивает по параметрам. Недостаточно ужасает. Или какие-то ещё причины видят. То в этой ситуации я объявляю общенациональный траур. Можете смеяться надо мной. Можете присоединиться. Это наш общий траур. Это мой личный траур», — написал Навальный.

Политик подчеркнул, что по решению региональных и муниципальных властей в нескольких регионах России уже объявлен траур.

«Благодарен мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, который просто взял и объявил траур в своём городе. Понимаю так, что в Ингушетии и Приморье его тоже объявили», — отметил оппозиционер.

Навальный призвал россиян поддержать семьи погибших в Кемерове и провести день без увеселительных мероприятий.

«Мы все вполне можем сегодня перенести дни рождения, вечеринки. Не рассказывать анекдоты и не смотреть весёлых передач. Это не просто можно и нужно сделать, а невозможно сделать иначе. Вы можете поддержать этот пост, можете сделать чёрной аватарку в сетях, можете ходить с чёрной ленточкой. Можете ничего не делать, а просто сказать самому себе: я объявляю свой личный общенациональный траур. Мой народ сегодня плачет и страдает», — сказал политик.

С 27 марта в Кемеровской области объявлен трёхдневный траур по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».