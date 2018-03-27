Ройзман объявил в Екатеринбурге траур по погибшим в Кемерове

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил вторник, 27 марта, днём траура по погибшим в торговом центре Кемерова. Об этом глава города сообщил на своей странице в Facebook. Также Ройзман намерен присоединиться к акции памяти жертв трагедии, которая пройдёт сегодня в 14:00 на площади Труда.

«Я принял решение объявить траур. Понятно, что надо объявлять общенациональный траур, но пока система раскачивается… Думаю, что меня все горожане поддержат и поймут», — сказал E1.ru Евгений Ройзман.

Напомним, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе по меньшей мере восемь детей. Пострадали более 40 человек, 13 из них остаются в больницах.

В Кемеровской области 27, 28 и 29 марта объявлены траурными днями. Трёхдневный траур также объявлен в Ингушетии.

Правительство Рязанской области, по данным одного из местных СМИ, написало на своём сайте об объявлении траура, но позже удалило эту информацию.

Национальный траур после пожара в Кемерове не объявлялся: российские законы не регламентируют, в каких случаях это должно происходить.