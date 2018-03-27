Родственники собрали сведения о 85 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ

При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» могли пропасть без вести 85 человек, со ссылкой на информацию из созданного родственниками погибших штаба пишет «Интерфакс».

«Данные получены лично, по почте и СМС. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести — дети, средний возраст — 10–13 лет», — отметили в штабе.

Данные планируется передать в полицию. До этого член инициативной группы Расим Яролиев, составляющий на площади альтернативный список пропавших без вести на пожаре, сообщил, что ему предоставили информацию о 78 пропавших.

Также участники инициативной группы осмотрели морг, так как не доверяют официальным данным о том, что при пожаре погибли 64 человека. Информация о большем числе погибших после осмотра морга не подтвердилась. Кроме того, активисты проверили хладокомбинат, куда, по слухам, могли свозить трупы из-за нехватки мест в морге. Никаких тел на хладокомбинате найдено не было. Тем не менее участники стихийного митинга, который сегодня проходит на площади Советов в Кемерове, по-прежнему не доверяют официальным данным.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове унёс, по официальным данным, жизни 64 человек, пока только 25 из них опознаны, ещё восемь тел спасатели не обнаружили.