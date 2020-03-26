«В России нет эпидемии»: Песков объяснил причины введения в России нерабочей недели вместо режима ЧС

В России введение режима чрезвычайной ситуации на данном этапе не рассматривается, так как в стране нет эпидемии коронавируса, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, рассуждения о чрезвычайной ситуации пока что неуместны, так как в России нет эпидемии.

«В данном случае эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. Де-факто у нас ситуация гораздо лучше, чем во многих странах. Однозначно это благодаря тем мерам, которые заблаговременно начало принимать наше правительство. Благодаря той эффективной системе противодействия распространению коронавируса, которая была создана в РФ. Пока президент исходит из этого», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что объявление предстоящей недели нерабочей было продиктовано необходимостью дальнейшего воспрепятствования распространению вируса в стране.

Песков также выразил надежду на то, что «нам удастся избежать эпидемии».

«Но наверняка вы помните, что в больнице в Коммунарке главврач рассказывал Путину о различных сценариях. В любом случае государство исходит из того, что, какая бы ни была ситуация, насколько бы она ни была благоприятнее, чем на передовой фронта борьбы с коронавирусом, тем не менее нужно быть готовыми к худшему сценарию. Чтобы затем обрадоваться лучшему, как сказал врач», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

За последние сутки число заражённых коронавирусом в России выросло на 182 человека — до 840 заболевших. Также известно, что 38 заболевших выздоровели, два человека скончались.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».