В России начался общенациональный траур по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В Свердловской области развлекательные, торговые и массовые мероприятия будут отменены до 13 мая

Сегодня, 24 марта, в России день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По последним данным МЧС, трагедия унесла жизни 133 человек, пострадали 152. Траур накануне, 23 марта, объявил президент РФ Владимир Путин.

В день общенационального траура будут приспущены флаги, учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Федеральные музеи проведут минуту молчания. Телеканалы уберут развлекательные программы и рекламу из сетки вещания. Московские театры и концертные площадки отменили мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта. Музеи продолжат работать на вход, но без массовых мероприятий. Перенесены спортивные мероприятия, в том числе товарищеский матч сборной России против Парагвая, который был запланирован на 25 марта.

Согласно решению антитеррористической комиссии Свердловской области, проведение развлекательных, торговых и массовых мероприятий будет приостановлено до 13 мая 2024 года. При этом спортивные и патриотические мероприятия не будут отменены.

«При проведении спортивных мероприятий и мероприятий патриотической направленности исключить факты их проведения в местах, где не обеспечены требования к антитеррористической защищённости», — сказано в решении комиссии.

Губернатор Евгений Куйвашев также поручил ввести повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей.

Театры и Дворцы культуры Нижнего Тагила отменили мероприятия, которые были запланированы на 23 и 24 марта. Работу выставок приостановили «Дом Окуджавы», музей-заповедник «Горнозаводской Урал». В музее изобразительных искусств заявили АН «Между строк», что учреждение будет работать, но массовых экскурсий и мастер-классов для детей проводить не станут. Хоккейный матч между тагильским «Кристаллом» и екатеринбургским «СКА» 24 марта пройдёт без зрителей в ФОК «Президентский».

В кинотеатре Depo сообщили, что 24 марта в программу работы будут внесены изменения.

«Мы знаем, что каждый переживает горе и стресс по-своему и единого правила скорби не существует. Если вы хотите отменить билет в кино на 24 марта, пожалуйста, позвоните в ваш кинотеатр или воспользуйтесь формой отмены на сайте. Ну а если вам, наоборот, хочется хотя бы ненадолго переключиться, будем держаться вместе», — отметили в кинотеатре.

Траур объявлен в 30-й раз в современной истории России. В прошлый раз траур был связан с гибелью больше 60 человек при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 2018 году.