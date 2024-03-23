В Подмосковье произошёл теракт. Погибли десятки человек

Вечером 22 марта группа хорошо вооружённых людей в масках ворвалась в здание «Крокус Сити Холл», где должен был начаться концерт группы «Пикник», и открыла хаотичную стрельбу из автоматов по людям. Уже находясь в зрительном зале, террористы начали поджигать кресла, чтобы устроить пожар. Уточняется, что боевики не пытались брать заложников, а стреляли на поражение.

На место происшествия были направлены московские СОБР и ОМОН, а также пожарные и скорые. Следственный комитет по факту нападения на «Крокус» возбудил уголовное дело о терроризме (ст. 205 УК РФ).

По данным оперативных ведомств, около 70 человек погибли и более 100 получили ранения. В некоторых регионах страны объявлен траур, отменены массовые развлекательные мероприятия.