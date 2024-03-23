В Нижнем Тагиле отменяются культурно-развлекательные и спортивно-массовые мероприятия, но не все

Театры и Дворцы культуры Нижнего Тагила отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле» мероприятия, которые были запланированы на 23 и 24 марта. Также работу своих выставок приостановили «Дом Окуджавы», музей-заповедник «Горнозаводской Урал». В музее изобразительных искусств заявили АН «Между строк», что учреждение будет работать, но массовых экскурсий и мастер-классов для детей проводить не станут. Хоккейный матч между тагильским «Кристаллом» и екатеринбургским «СКА», который должен состояться 24 марта в ФОК «Президентский», пройдёт без зрителей. При этом соревнования по художественной гимнастике здесь сегодня всё же состоялись. В «Небаре» журналисту АН «Между строк» пояснили, что пока не получили от администрации города ответ, в каком формате они могут работать в эти выходные. В баре «Гора» отменены все концерты и выступления, запланированные на выходные.

А вот тагильские кинотеатры пока официально не уведомляли о том, что в их работе будут какие-то изменения. Состоится и поход на Голый Камень, который проводят инструкторы турклуба «Азимут».

Напомним, вечером 22 марта группа хорошо вооружённых людей ворвалась в «Крокус Сити Холл» и устроила массовую бойню. По последней информации СМИ, погибли около 90 человек и более 100 получили ранения различной степени тяжести. Глава ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте.

Евгений Куйвашев провёл внеочередное заседание антитеррористической комиссии Свердловской области в связи с трагедией, произошедшей накануне в Подмосковье.

Губернатор поручил ввести повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей и на мероприятиях с большим количеством участников. Среди дополнительных мер — отмена культурных и увеселительных мероприятий, в том числе массовых уличных ярмарочных гуляний, а также усиленное патрулирование общественных мест и объектов транспортной инфраструктуры.