В России начались клинические испытания препаратов от коронавируса

В России по поручению руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой начаты сравнительные клинические исследования препаратов «Гидроксихлорохин», «Мефлохин» и российского препарата «Калидавир», которые будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ФМБА.

«6 апреля 2020 года на базе ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России начались клинические исследования препаратов "Мефлохин" и "Гидроксихлорохин" в сравнении с препаратом "Калидавир" в трёх группах больных с разной тяжестью состояния», — сообщила Вероника Скворцова.

Клинические исследования будут проводиться с участием больных новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, которые будут поступать в ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, по письменному согласию пациентов.

Всего на сегодня в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе страны. За весь период наблюдений зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

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