В России начали испытывать вакцину против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора начал испытывать вакцину против коронавируса нового типа, сообщается на сайте ведомства.

«Учёные Роспотребнадзора начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных. <…> Будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины», — говорится в сообщении.

По прогнозам учёных, её начнут внедрять в октябре — декабре 2020 года. Прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах, были разработаны в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ранее о готовности создать прототип вакцины от COVID-19 сообщил декан биофака МГУ.

Коронавирус нового типа начал распространяться в декабре 2019 года в Китае, в марте ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, количество заболевших в мире составляет 218 тысяч человек, число летальных исходов — свыше 9 тысяч случаев. По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию на 19 марта коронавирусной инфекцией заразилось 199 человек, в том числе 6 — в Свердловской области.