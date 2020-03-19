В Свердловской области подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в России возросло до 199 человек

Роспотребнадзор по Свердловской области официально подтвердил пять новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных в регионе. Таким образом, в настоящее время на Среднем Урале зарегистрировано шесть лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. При этом число заболевших в России за минувшие сутки возросло до 199 человек.

Все пятеро заболевших прилетели в Екатеринбург из стран ЕС (Австрии, Германии, Испании, Франции). В ведомстве сообщили, что сразу же по прилёту они были госпитализированы в ГКБ № 40. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Люди, с которыми они контактировали, также находятся под меднаблюдением.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 19 марта общее число заражённых в России достигло 199 человек, за последние сутки было зарегистрировано 52 новых случая. Вирус выявлен уже в 23 регионах страны. 188 инфицированных — россияне, остальные 11 — иностранцы.