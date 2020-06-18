В России начали испытывать на добровольцах вакцину против коронавируса

Экспериментальную вакцину от новой коронавирусной инфекции ввели первым 18 добровольцам, тестирование препарата проходит на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве, со ссылкой на Минобороны России пишет РИА Новости.

Исследование проводится военным ведомством совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, на подопытных испытывают комбинированную векторную вакцину в соответствии с разрешением Минздрава РФ, выданным 16 июня.

Как пояснили в Минобороны, после итогового скрининга из всех отобранных добровольцев, которые перед этим провели две недели на самолизоляции, специалисты отобрали 18 человек.

«Девяти добровольцам введён один компонент вакцины, ещё девяти — второй», — сообщили в ведомстве.

Первая прививка прошла успешно, никаких осложнений или происшествий не было, весь процесс вакцинирования от начала и до конца контролируют специалисты госпиталя.

Ранее в российском Минздраве официально подтвердили проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях. Вторая организация, на базе которой будут проводиться исследования, — университет имени Сеченова.

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