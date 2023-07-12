В России начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов

11 июля вступил в силу приказ МВД России, который регламентирует ограничение права на вождение транспортного средства для тех, кто не явился в военкомат по повестке. Согласно документу, решение об ограничении права на управление ТС будет внесено в единый реестр воинского учёта (он должен появиться к осеннему призыву). В течение суток после поступления такого решения в базу МВД информация будет внесена «в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы» ГИБДД. С этого момента права будут считаться недействительными. Приостановка действия водительского удостоверения будет временной — до явки военнообязанного в военкомат.

Как сообщает РБК, это ограничение — одно из многих, которые были введены после утверждения закона об электронных повестках в апреле этого года. Помимо вручения повесток лично или через работодателя теперь существуют новые способы — отправка заказным письмом и через портал «Госуслуги». Кроме того, создаётся реестр повесток, и если ни одним другим из указанных способов она доставлена не будет, то будет считаться вручённой через семь дней после появления в этом реестре.

После вручения повестки призывникам в течение суток направляется предупреждение о возможных ограничениях, кроме того, в этот же срок вводится запрет на выезд из страны. Остальные ограничения вступят в силу, если не явиться в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке. В случае неявки уклонисту запретят регистрацию в качестве ИП и самозанятого, ограничат возможности регистрации недвижимости и транспорта, а также откажут в получении кредитов.