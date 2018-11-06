В России могут в 2,5 раза сократить число магазинов с алкоголем

Экспертный совет при правительстве выступил с предложением установить лимит на число магазинов с алкоголем и табаком — примерно до 50 точек продаж на 100 тысяч человек, со ссылкой на отзыв к проекту «Укрепление общественного здоровья» пишут «Известия». Это в 2,5 раза меньше, чем сейчас.

Издание напоминает, что нацпроект «Демография», частью которого является проект, содержит комплекс мер для увеличения средней продолжительности жизни россиян до 80 лет к 2030 году. Сейчас она составляет 72,7 года. Для улучшения общественного здоровья предлагается сократить потребление населением спиртного и сигарет. С этой целью нужно установить на федеральном уровне лимит количества лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от числа жителей. Точки продаж табачной продукции следует сократить, ограничив их количество на определённой площади.

Сейчас на 100 тысяч человек приходится более 120 магазинов, где продают алкоголь и табак. В экспертном совете при правительстве для сравнения приводят Скандинавию, где на 100 тысяч человек приходится всего около 15 магазинов.

Предложение по сокращению числа алкоточек за подписью члена совета Дарьи Халтуриной направлено министру труда и социальной защиты Максиму Топилину. В Минтруде уточнили, что федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» находится в компетенции Минздрава. В пресс-службе Минздрава сказали, что «есть данные об эффективности таких мер». Сейчас ведомство прорабатывает подобные ограничения, и в случае положительных показателей они войдут в проект антиалкогольного закона.