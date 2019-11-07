В России могут пересмотреть стоимость капремонта

Минстрой РФ не исключает возможности пересмотра стоимости капитального ремонта в многоквартирных домах. В ведомстве считают, что возможно стоит перейти на двухтарифную форму оплаты капитального ремонта с минимальной стоимостью для граждан.

«У нас остро стоит тема уровня стоимости капитального ремонта. Может быть, нам надо вообще пересмотреть парадигму, что такое экономически обоснованная стоимость капитального ремонта», — цитирует ТАСС замминистра строительства и ЖКХ России Максима Егорова.

По данным Фонда ЖКХ, минимальный взнос в среднем по стране составляет 8 рублей 57 копеек за квадратный метр жилья. Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году. В региональные программы капитального ремонта включены около 734 тысяч многоквартирных домов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, о том что Минстрой предложил ремонтировать ветхое жильё в России за счёт граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Однако в ведомстве это опровергли, пояснив, что программа ремонта ветхого жилья не повлияет на размер квартплаты.