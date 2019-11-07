Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счёт россиян

Ветхое жильё в России предложили ремонтировать за счёт граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного, со ссылкой на Минстрой пишут «Известия».

В ведомстве пояснили, что речь идёт о домах с износом более 70% — для них могут создать отдельные региональные подпрограммы капремонта. Разработка этой подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья, который пока находится на обсуждении. Предполагается, что в ветхих зданиях будут проводиться только те работы, которые позволят поддерживать жильё в безопасном для жильцов состоянии до момента его перевода в аварийный фонд.

Сейчас в России насчитывается 25 млн квадратных метров ветхих домов. Эксперты считают, что если речь идёт о поддерживающем ремонте, то взносы граждан вряд ли существенно повысятся. Также есть вероятность, что это будут бесполезные траты, так как жильцов ветхих домов проще расселить.

В Минстрое говорят, что софинансирование для ремонта ветхих домов может идти из регионального и муниципального бюджетов по решению местных властей. Такую инициативу обсудят в Госдуме 7 ноября.