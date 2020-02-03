В России могут на федеральном уровне запретить шуметь ночью

В России могут на федеральном уровне ввести штрафы за шум с 23:00 до 7:00 — пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс был разработан группой депутатов во главе с Ольгой Павловой («Единая Россия»), его планируется внести до конца весенней сессии, пишут «Известия».

Предполагаемый штраф для граждан составит от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 150 тысяч рублей, назначать его планируется при систематическом нарушении тишины в ночное время — более двух раз в месяц. В случае нарушения тишины заведениями им может грозить приостановка деятельности до 90 дней. К нарушению тишины не будут относить звуки «обычной жизнедеятельности человека» — крик ребёнка, звук шагов, шум воды в инженерных системах.

Кроме того, ответственность за нарушение тишины арендаторами или строителями нести будет собственник квартиры. Также в Жилищном кодексе планируется предусмотреть, что собственники помещения отвечают за нанесение арендаторами ущерба имуществу соседей.

Сейчас федерального закона, регулирующего этот вопрос, нет — ограничения по времени и размер штрафов определяются региональными нормативными актами.