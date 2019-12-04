В России легализовали онлайн-торговлю ювелирными изделиями

Премьер-министр России Дмитрий Медвелев подписал постановление, легализующее онлайн-продажу ювелирных украшений, со ссылкой на документ пишет РИА Новости.

Согласно постановлению правительства, продажу можно осуществлять при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла.

«На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных огранённых драгоценных камней дистанционным способом с учётом особенностей, установленных законодательством РФ», — говорится в документе.

Эти особенности установлены законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»: речь идёт об оттисках пробирных клейм на ювелирных изделиях и сертификатах на каждый драгоценный камень.

Прямого запрета на продажу ювелирных изделий через интернет в России не было, однако УК РФ устанавливает ответственность за незаконный оборот и нарушение правил торговли драгметаллами и камнями, но это не относится к ювелирным изделиям. В силу этого многие ювелирные магазины работали через интернет и до подписания указа.