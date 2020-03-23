В России контактировавших с больными коронавирусом будут отслеживать по геолокации телефонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи до 27 марта разработать систему отслеживания людей, контактировавших с теми, кто болен коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщается на сайте правительства. Система будет основана на данных сотовых операторов о геолокации телефонов конкретных людей.

Мишустин также распорядился рассылать гражданам информацию о том, что они контактировали с заболевшим человеком, и передавать эти сведения в региональные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом.

Накануне, 22 марта, Министерство здравоохранения Израиля сообщило о запуске мобильного приложения, которое отслеживает местонахождение людей и устанавливает, пересекались ли они в последние 14 дней с теми, кто болен коронавирусной инфекцией.

В России по состоянию на утро 23 марта коронавирус обнаружили у 438 человек, больше всего заболевших в Москве — 262 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».