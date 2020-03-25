В России из-за коронавируса закрыли все синагоги

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) сообщила на своём сайте о закрытии синагог во всех регионах страны из-за распространения коронавируса. Рекомендацию закрыть синагоги в общины на прошлой неделе направили президент ФЕОР Александр Борода и главный раввин России Берл Лазар.

«В большинстве регионов России ещё нет официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом, тем не менее решение о закрытии синагог было принято в качестве превентивной меры», — говорится в заявлении ФЕОР.

Федерация подчеркнула, что закрытие синагог не означает прекращения работы еврейских общин — они продолжают свою деятельность в дистанционном формате.

Ранее Русская православная церковь заявляла, что не будет закрывать храмы из-за коронавируса. При этом в РПЦ ужесточили санитарные правила при богослужениях и утвердили специальную молитву против коронавируса.

В России на 24 марта выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции более чем в 50 регионах страны.

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