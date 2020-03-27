В России из-за коронавируса хотят ограничить продажу алкоголя

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в России из-за пандемии коронавируса, пишет RT.

«Правительство РФ правомочно вводить подобные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя», — заявил Хамзаев.

Член Общественной палаты предлагает продавать на человека не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов при разовой покупке — такой режим, по мнению Хамзаева, должен действовать до 1 мая. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения призвала воздержаться от употребления алкоголя в период борьбы с пандемией.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что алкоголь и сигареты могут усугубить течение коронавируса. В настоящий момент коронавирусом на территории РФ болеют 840 человек, два гражданина погибли.

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