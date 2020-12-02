В России хотят разрешить сдавать на права с 16 лет

В МВД России предложили допускать к сдаче экзаменов на водительские права 16-летних подростков. Это прописано в проекте нового административного регламента по проведению экзамена. Проект документа размещён на портале проектов нормативных актов, пишет URA.ru.

Сегодня экзамен на водительское удостоверение можно сдать в 17 лет, а начать водить машину — с 18. Согласно проекту, будущий кандидат в водители в возрасте от 16 до 18 лет должен предоставить письменное согласие одного из своих законных представителей на сдачу им экзамена и выдачу водительского удостоверения.

Как заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, чем раньше человек начнёт изучать ПДД и получит возможность сдать на права, тем больше это будет накладывать ответственности на всех участников дорожного движения.