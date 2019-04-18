В России готовятся ввести ещё один новый налог

Правительство предложило заменить платежи за сброс нечистот в водные объекты на экологический налог, заявил в интервью «Российской газете» руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

«Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для "грязных" промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки»,— рассказал Кириллов.

Ранее Минфин обнародовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе. Новый драфт документа оставляет принцип самостоятельной утилизации компаниями отходов от использования товаров и упаковки в формате налоговых вычетов из суммы сбора.