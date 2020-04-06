В России до конца года отменили плановые приёмы врачей и диспансеризацию

Правительство РФ постановило отменить плановые осмотры врачей и диспансеризации до конца 2020 года. Соответствующий документ 6 апреля был опубликован на сайте кабмина.

В нём сказано, что «в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией», приостановлено «проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров граждан».

«Мы временно приостанавливаем лишь проведение профилактических мероприятий, например диспансеризаций и плановых осмотров, из-за риска контакта с заболевшими. На лабораторные и другие исследования и плановую госпитализацию будут направлять врачи», — цитирует «Российская газета» премьер-министра Михаила Мишустина.

В постановлении также говорится, что пациенты с онкологией, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящиеся на диализе продолжат получать медицинскую помощь в полном объёме.

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