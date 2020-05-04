В Роспотребнадзоре рассказали про дезинфекцию домов в Нижнем Тагиле, где жили заболевшие коронавирусом

В Роспотребнадзоре рассказали, как происходит обработка жилых домов Нижнего Тагила, где были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Напомним, на сегодняшний день официально подтверждено 22 случая заражения коронавирусом на территории города. По словам главного санитарного врача Юрия Бармина, специалисты выезжают по указанному адресу и проводят заключительную дезинфекцию в очаге заражения.

«Центр гигиены и эпидемиологии проводит заключительную дезинфекцию в очаге, то есть в квартире. Подъезд обрабатывает управляющая компания, как и на протяжении всего карантина. Также в таких случаях обрабатывается и территория дома. Но мы не садим на карантин весь многоквартирный дом. Есть определённые технологии, которые отработаны во многих странах, в том числе и в России. Есть такое понятие, как "контактные первого порядка", это чаще всего родственники, вот они представляют опасность. Учитывая, что по Тагилу достаточно много семейных контактов. О них мы знаем, они поставлены на учёт в поликлинику, за ними ведётся медицинское наблюдение», — рассказал Юрий Бармин.

С 1 мая управляющие компании и ТСЖ начали усиленную обработку мест общего пользования многоквартирных домов.

Чаще всего дезинфекция в жилых домах проводится хлоросодержащими препаратами. В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что с целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами, дезинфекцию проводят следующими средствами:

— хлорактивными средствами (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%);

— кислородактивными средствами (перекись водорода — в концентрации не менее 3,0%);

— катионными поверхностно-активными веществами (КПАВ);

— четвертичными аммониевыми соединениями (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%);

— третичными аминами (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%);

— полимерными производными гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%);

— спиртами (в качестве дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт в концентрации не менее 70%, этиловый спирт в концентрации не менее 75%).

Дезинфекция должна включать в себя обработку подъездов, коридоров, тамбуров, лифтов и лестничных клеток. Обрабатывать дезинфицирующим средством работники управляющих компаний должны входные группы подъездов, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки и перила.

По данным управления ЖКХ администрации Нижнего Тагила, в зависимости от состава и концентрации дезинфицирующего вещества периодичность проведения санитарных мероприятий у каждой управляющей компании своя. Сотрудники управления мониторят жалобы жильцов на некачественную дезинфекцию домов и регулярно выезжают с проверками.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».