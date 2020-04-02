Специалисты управления ЖКХ мэрии Нижнего Тагила проверили качество дезинфекции подъездов в многоквартирных домах

Сегодня, 2 апреля, специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижнего Тагила проверили работу управляющих компаний по дезинфекции подъездов многоквартирных домов. По словам начальника управления Павла Ивушкина, большинство УК и ТСЖ ответственно отнеслись к предписаниям Роспотребнадзора и уже предоставили мэрии графики по уборке.

«От людей приходят обращения в администрацию города и Единую дежурно-диспетчерскую службу о срыве сроков запланированной уборки мест общего пользования, поступают просьбы о дополнительной обработке помещений. Каждая ситуация отрабатывается индивидуально, — подчеркнул Павел Ивушкин. — В сложившейся обстановке, связанной с беспокойством жителей по поводу распространения вирусной инфекции, мы нашли взаимопонимание практически со всеми управляющими компаниями, за исключением того, что две из них не предоставили в муниципалитет графики дезинфекции подъездов. В остальном все ответственно подходят к работе, увеличивают количество санитарных обработок».

В зависимости от состава и концентрации дезинфицирующего вещества периодичность проведения санитарных мероприятий у каждой управляющей компании своя. Как рассказал журналистам специалист управления Павел Лопатников, они в регулярном режиме проверяют сообщения, оставленные жителями города в соцсетях по поводу санобработки подъездов.

Сегодня чиновники проверили одно из таких обращений. Жильцы дома № 4а по улице Вязовской в соцсетях пожаловались, что в их доме УК «Труд» дезинфекцию ни разу не проводила. Поквартирный обход показал, что часть жильцов действительно не видела уборщиков, а некоторые обратили внимание на человека, который протирал перила.

«Обращение по этому адресу к нам поступило через социальные сети. К сожалению, из-за недочётов ООО “Труд” жители не понимают, проводилась ли санитарная обработка, уверенности в этом у них нет, — подвёл итог проверки подъездов этого дома сотрудник муниципалитета Павел Лопатников. — В дальнейшем мы составим акт с описанием ситуации, который будет направлен в государственную жилищную инспекцию для проведения с их стороны административного расследования и вынесения соответствующих решений в адрес управляющей организации».

Представитель мэрии также отметил, что сами управляющие компании понимают необходимость тех мер, которые сейчас проводятся для профилактики и нераспространения коронавирусной инфекции.