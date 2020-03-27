В Нижнем Тагиле в период эпидемии коронавируса в подъездах жилых домов будут проводить регулярную уборку

В Нижнем Тагиле во время заседания оперативного штаба по распространению коронавируса руководители управляющих компаний города отчитались, что уже начали проводить регулярную усиленную санобработку подъездов жилых домов.

«С момента получения предписаний от Госжилинспекции и Роспотребнадзора силами управляющих и клининговых компаний ежедневно проводятся уборки в подъездах. Дверные ручки, перила и подоконники обрабатываются с помощью специальных дезинфицирующих средств», — рассказала директор НТ МУП «Городская управляющая компания» Виктория Гусева.

При этом представители управляющих организаций подняли вопрос о ресурсах для выполнения предписаний Роспотребнадзора, в том числе о необходимых запасах дезинфицирующих средств. Этот вопрос будет решаться в рабочем порядке, пообещал глава города Владислав Пинаев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».