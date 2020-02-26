В Роспотребнадзоре назвали причину тяжёлого отравления в Карпинске детской хоккейной команды из Нижнего Тагила

Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии назвали причину отравления юных хоккеистов из Нижнего Тагила в Карпинске. Как сообщает пресс-служба ведомства, ею стала норовирусная инфекция.

«Для выяснения источника и путей передачи инфекции были взяты на исследования пробы пищи, смывы с объектов внешней среды, обследован персонал столовой, где питались спортсмены, и кафе, где покупались продукты для питания детей», — говорится в заявлении Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты также выяснили, что в столовой были нарушены режим мытья посуды, температурный режим хранения продуктов, дезинфекционный режим, правила реализации готовой продукции.

Игроки детской команды по хоккею с мячом спортшколы «Юность» из Нижнего Тагила получили тяжёлые пищевые отравления во время турнира в Карпинске. Тагильская команда из 13 человек 2008 года рождения приехала в Карпинск 22 февраля на соревнования. Ребята проживали и питались в гостинице «Урал». Кроме того, 23 февраля дети посещали одно из городских кафе. 24 февраля шестеро детей были госпитализированы в медучреждение с признаками кишечной инфекции.