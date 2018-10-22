В «Роскосмосе» назвали причиной аварии «Союза-ФГ» нечаянное повреждение блока первой ступени

Аварийная комиссия «Роскосмоса» назвала наиболее вероятной причиной аварии ракеты «Союз-ФГ» с космонавтами 11 октября непреднамеренное повреждение 6-миллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени, со ссылкой на источник, информированный о ходе расследования, и собеседника в космической госкорпорации пишет РБК.

К такому мнению члены комиссии пришли на совещании 21 октября в РКК «Энергия», отмечает издание. Повреждение произошло при сборке ракеты на космодроме Байконур, говорят его источники.

Окончательные выводы и рекомендацию комиссия представит «Роскосмосу» 30 октября, после этого полеты «Союзов» могут снова возобновить, сказал источник, знакомый с ходом расследования.

В пресс-службе «Роскосмоса» отказались комментировать «домыслы и слухи» до публикации окончательных результатов расследования.

Авария ракеты-носителя, которая 11 октября должна была доставить на МКС космический корабль «Союз МС-10» с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом, произошла на 119-й секунде полёта. Космонавты катапультировались и не пострадали.