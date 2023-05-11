В родительских чатах Нижнего Тагила неизвестные распространяют информацию о скрипаче-педофиле

В Нижнем Тагиле в родительских чатах распространяют информацию о музыканте, который пристаёт к детям. В сообщении говорится, что для того, чтобы завоевать доверие детей, он показывает скрипку.

«Уважаемые родители, поступила информация о том, что во дворах на скамейке сидит мужчина-музыкант с футляром от скрипки и пристаёт к детям на детской площадке. Скрипка у него для отвода глаз, чтобы внушать доверие. Живёт этот "любитель музыки" на Ленина, 24. Пожалуйста, провожайте детей», — говорится в сообщении.

АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что в органы внутренних дел Нижнего Тагила подобной информации не поступало.