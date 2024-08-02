В результате обрушения дома в Нижнем Тагиле погибли 10 человек. 3 августа объявлено в городе днём траура

Поисково-спасательные работы в Нижнем Тагиле на месте обрушения дома на Сибирской, 81 продолжаются больше суток. За это время из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, извлечены 10 погибших. Предварительно, по данным МЧС, четверо из погибших — дети.

3 августа объявлено в Нижнем Тагиле днём траура, соответствующее постановление подписал сегодня мэр города Владислав Пинаев.

Ещё до объявления траура администрация Нижнего Тагила отменила развлекательные мероприятия, запланированные на 3 августа. Среди отменённых событий — День Дзержинского района и День посёлка Старатель.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело мальчика без признаков жизни. За два часа до этого спасатели сообщили об извлечении из-под обломков тела ребёнка.

Напомним, ранее стало известно о гибели двоих детей. Предварительно, это девочки 2008 и 2010 годов рождения. Также погибли две женщины 1985 и 1941 годов рождения. Подробности об остальных погибших уточняются.