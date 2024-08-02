Двое детей погибли в результате ЧП со взрывом газа и обрушением дома в Нижнем Тагиле. Данные на 13:00

Из четырёх погибших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле двое — дети.

По данным оперативного штаба, развёрнутого на месте трагедии, до сих пор остаётся неизвестной судьба пятерых человек, в том числе троих детей.

Всего в результате обрушения пострадали 20 человек, 11 госпитализированы, пять от госпитализации отказались, им врачебная помощь была оказана на месте. Напомним, что по состоянию на 9:30 2 августа говорилось о четырёх погибших.

Пострадавшие, среди которых пятеро детей, находятся в больницах Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое и среднетяжёлое. Одну маленькую пациентку, находящуюся в тяжёлом состоянии, транспортируют в Екатеринбург в Детскую клиническую больницу № 9 силами санитарной авиации.

АН «Между строк» разыскивает жителей дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Если вы хотите поделиться своей историей или какой-то информацией о ЧП, звоните по телефону +7 (3435) 46-88-99, +7(904)1795729 или пишите нам во все наши соцсети.